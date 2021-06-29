Посольство США назвало приоритетные проекты USAID в Туркменистане
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Как в Азербайджане появился штат Техас: караван Пойндекстера в горах Хызы, или Всадник без головы (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о сбитом российском Ми-24 – генпрокуратура
На международных лётно-тактических учениях «Анатолийский орёл – 2021» выполнены задачи по ведению воздушных боёв (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо поддержать поток инвестиций одновременно в добычу и углеродную нейтральность в Каспийском регионе – Wood Mackenzie
Минобороны Азербайджана дало поручения в связи с гражданами, выразившими недовольство по поводу наград
Сфера добычи Каспийского региона нуждается в опытных международных нефтяных компаниях – Wood Mackenzie
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля «Courtyard by Marriott Baku» (ФОТО/ВИДЕО)
На суде над 13 членами армянского вооруженного формирования в Баку зачитано обвинительное заключение (ФОТО)
Армянский террорист рассказал о полученном задании оказать вооруженное сопротивление азербайджанским военным (ФОТО)