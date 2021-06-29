Туркменистан увеличил импорт товаров из Испании

БАКУ /Trend/ - Экспорт Испании в Туркменистан в 2020 году составил 30,5 миллиона евро, демонстрируя рост по сравнению с предыдущим годом, сообщили Trend в Министерстве сельского хозяйства Испании.

"Основными экспортируемыми товарами стали: древесина и изделия из нее; мебель, стулья и лампы; оружие и боеприпасы; электроприборы и материалы; какао и др.", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что импорт в Испанию из Туркменистана в 2020 году составил 1,3 миллиона евро. Основной импортируемой продукцией из Туркменистана стали удобрения.

Как ранее сообщили Trend в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Испании, в список основных испанских компаний, сотрудничающих с Туркменистаном, входят: IBERTEST, IDOM, INDRA, TALGO, REPSOL, TÉCNICAS REUNIDA, TYPSA.

МИД также раскрыл некоторые детали товарооборота с Туркменистаном. В частности, отмечалось, что за первые восемь месяцев 2020 года испанский экспорт в Туркменистан составил 8,9 миллиона евро.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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