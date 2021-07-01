Назван объем импорта техники марки CAT в Туркменистан
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Очередное заседание суда по делу еще 13 членов армянской террористической группировки пройдет 5 июля (ФОТО)
Между Азербайджаном и ЕБРР формируется потенциал для сотрудничества по новым направлениям - министр (ФОТО)
Коридор TRACECA создает благоприятные условия для дальнейшего развития торговых отношений между странами Европы и Азии
Президент Ильхам Алиев дал указание всем посольствам Азербайджана за рубежом информировать потенциальных инвесторов о создании Алятской свободной экономической зоны
Президент Ильхам Алиев: Заработная плата работающих в Алятской свободной экономической зоне граждан Азербайджана будет высокой
Президент Ильхам Алиев: Через год мы будем готовы принять инвесторов в Алятскую свободную экономическую зону
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы иностранные инвесторы вкладывали средства в Азербайджан, так как государственные инвестиции уже сыграли свою роль
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, возможно, является одной из самых безопасных стран мира - ИНТЕРВЬЮ Азербайджанскому телевидению (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Победа, одержанная во Второй Карабахской войне, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали уже новую ситуацию
Президент Ильхам Алиев: Создание Алятской свободной экономической зоны станет очередным шагом к успеху
Президент Ильхам Алиев: Территория Алятской свободной экономической зоны очень благоприятна с точки зрения логистики, транспорта
Президент Ильхам Алиев: Работа, проделанная в области законодательства, полностью отвечает интересам как инвесторов, так и Азербайджанского государства
Президент Ильхам Алиев: В основе идеи создания Алятской свободной экономической зоны лежит наша политика
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны, дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО/ВИДЕО)
Развитие ВИЭ поможет Азербайджану сэкономить природный газ для экспорта и использования в нефтехимпроме - МЭА
В рамках учений «Анатолийский орёл–2021» состоялся День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО/ВИДЕО)