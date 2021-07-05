Акции Vitasoy в Гонконге рухнули на 15% на фоне призывов о бойкоте ее продукции в Китае

Акции гонконгского производителя напитков Vitasoy International в понедельник обрушились почти на 15% на фондовой бирже Гонконге на фоне распространяющихся призывов бойкотировать ее продукцию в КНР. Об этом свидетельствуют данные этой торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ценные бумаги компании, которая выпускает соевое молоко, фруктовые соки и другие прохладительные напитки, в ходе утренних операций упали на 14,6% - до 25,1 гонконгского доллара за единицу ($3,23). Бойкот продукции Vitasoy связан с тем, что руководство компании якобы выразило соболезнование в связи со смертью своего сотрудника, который напал с ножом на полицейского, а затем совершил самоубийство.