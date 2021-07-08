В районе Шида-Картли Грузии открыт новый холодильный склад

Бизнес 8 июля 2021 18:27 (UTC+04:00)
В районе Шида-Картли Грузии открыт новый холодильный склад
ОАО «Азерсу» закупит полипропиленовые трубы
ОАО «Азерсу» закупит полипропиленовые трубы
Туркменский госконцерн объявил повторный тендер на приобретение химреагентов
Туркменский госконцерн объявил повторный тендер на приобретение химреагентов
ИВ Хачмазского района объявила тендер
ИВ Хачмазского района объявила тендер
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