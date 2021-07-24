Латвия и Грузия имеют хорошие перспективы для сотрудничества в сфере технологий и цифровизации

БАКУ /Trend/ - Мы уверены, что у Латвии и Грузии есть хорошие перспективы для сотрудничества в области технологий, цифровизации, ноу-хау и стратегий развития бизнеса и маркетинга.

Об этом Trend сообщили в МИД Латвии.

Было отмечено, что сотрудничество в сфере транспорта и туризма до сих пор было предметом взаимного интереса и выгоды между Грузией и Латвией.

По данным министерства, в 2020 году в Латвии было 80 компаний с грузинскими инвестициями на общую сумму 4,1 миллиона евро.

"Как только ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией, будут сняты, мы начнем работать вместе над возобновлением прямых рейсов по маршруту Рига – Тбилиси – Рига, а также будем организовывать семинары для экспертов и представителей СМИ, которые работают в туристической сфере Грузии и сосредоточены на продвижении и развитии медицинского туризма в Латвии", – сказал источник.

Согласно сообщению, были обсуждены возможности реализации совместных проектов с Торгово-промышленной палатой и Агентством инвестиций и технологий Грузии (GITA).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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