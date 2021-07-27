Грузия увеличила экспорт голубики более чем на 40%
БАКУ /Trend/ - За период с 1 мая по 18 июля Грузия экспортировала 916 тонн голубики на сумму 5,4 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на грузинский минсельхоз.
По данным ведомства, это на 42 процента (269 тонн) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
В стоимостном выражении грузинский экспорт голубики вырос на 45 процентов (1,7 миллиона долларов).
В число крупнейших импортеров грузинской голубики в указанный период вошли: Россия (842 тонны), ОАЭ (26,4 тонны), Украина (21,1 тонны), Германия (10,9 тонны), Болгария (4,6 тонны) и другие страны.
В 2020 году Грузия экспортировала голубику на более чем три миллиона долларов.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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