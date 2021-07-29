Открытие торгпредства Азербайджана в Израиле - историческое событие - посол

БАКУ /Trend/ - Открытие торгового представительства Азербайджана в Израиле является историческим событием.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter посол Израиля в Баку Джордж Дик.

Он отметил, что этот день является историческим, так как в Израиле не было ни одного представительства Азербайджана на протяжении 30 лет, прошедших после установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Сегодня же в Тель-Авиве открылось торговое представительство Азербайджана, и впервые азербайджанский флаг будет развеваться в Израиле", - написал Дик.

Посол подчеркнул, что это событие еще больше сблизит народы двух стран, а также создаст возможности для более тесного и всестороннего развития отношений.

В будущем году две страны будут отмечать 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Надеюсь, что праздничные мероприятия пройдут и в Азербайджане, и в Израиле, написал Дик.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni