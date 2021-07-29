Открывшиеся в Израиле представительства Азербайджана - важные платформы для расширения связей - министр

БАКУ /Trend/ - Открывшиеся в Израиле торговые и туристические представительства Азербайджана являются важными платформами для расширения партнерства, связей между деловыми кругами, содействия бизнес-диалогу двух стран.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его мнению, эффективное использование этих механизмов создаст новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества.

Напомним, что в апреле 2021 года в интервью израильской газете İsrael Hayom Микаил Джаббаров сообщил о намерении Азербайджана создать туристическое и торговое бюро в Израиле.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni