Virgin Galactic начала продавать билеты на суборбитальные полеты за $450 тыс.
Компания Virgin Galactic впервые с 2018 года возобновляет продажу билетов на путешествия в суборбитальное пространство, начальная цена будет составлять $450 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг пресс-служба компании при публикации финансовой отчетности за второй квартал текущего года.
В июле проект своей компании лично испытал миллиардер Ричард Брэнсон. "Возобновление продаж, цена будет начинаться от $450 тыс.", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый суборбитальный полет на корабле Unity 23 намечен на конец сентября. По состоянию на конец июня порядка 600 человек подтвердили свою готовность совершить путешествие к границе космоса.
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