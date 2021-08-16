В Туркменистане строят более 150 новых теплиц

БАКУ /Trend/ - Представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана строят 175 новых высокотехнологичных теплиц общей площадью 1 675 гектаров, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал "Бизнес Туркменистан".

Отметим, что на данный момент союз располагает более 100 теплицами общей площадью 450 гектаров.

В марте 2021 года в Туркменистане было введено в эксплуатацию шесть теплиц общей площадью 35 гектаров, принадлежащих предпринимателям - членам союза.

Отметим, что сельское хозяйство в Туркменистане - одна из важнейших отраслей экономики. Основными видами сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территории страны, являются пшеница, хлопчатник, рис, сахарная свекла, кормовые, овощные, бахчевые, плодовые и ягодные культуры.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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