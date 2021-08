Узбекистан и Япония обсудили активизацию двустороннего сотрудничества в сфере бизнеса

Посол Узбекистана Мухсинхужа Абдурахмонов провел встречу с президентом Международного совета по обмену (Friendship Exchange Council, FEC) Японии Кеном Мацудзавой, передает Trend со ссылкой на Dunyo.

В ходе переговоров обсуждены вопросы активизации двустороннего сотрудничества, в том числе с представителями японского бизнеса, входящими в состав организации. Кен Мацудзава выразил готовность приложить все усилия для содействия по привлечению японских компаний на рынок Узбекистана.

В целях ознакомления деловых кругов Японии с благоприятными условиями ведения бизнеса в стране, а также презентации конкретных проектов достигнута договоренность об организации совместных мероприятий, в частности бизнес-форумов, презентаций, семинаров, «круглых столов» и других.

Принято решение о назначении Посла Узбекистана в Японии почетным членом японской организации с целью дальнейшего укрепления сотрудничества с Международным советом по обмену.

Международный совет по обмену был основан в 1983 году как некоммерческая организация, которая на уровне частного сектора поддерживает отношения дружбы и бизнеса с зарубежными странами. В состав членов правления FEC входят представители ведущих японских компаний, в частности Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Daiwa Securities Group Inc., Sumitomo Corporation, Deloitte Tohmatsu LLC, Hitachi High-Tech Corporation, Sakura Global Holding Co., Ltd, Ajinomoto Co., Inc. Nippon Express Co., Ltd.