В Грузии планируют за символическую плату передавать в аренду чайные плантации

БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии готово за символическую плату передать в аренду заросшие чайные плантации, заявил глава Минсельхоза страны Леван Давиташвили, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Мы реализуем проект "Грузинский чай", который подразумевает возрождение производства чая. Сегодня каждый может обратиться к государству, чтобы взять пришедшие в упадок и заросшие плантации чая в аренду по символической цене и получить 100 процентов суммы на их восстановление", – сказал Давиташвили.

Согласно информации на странице Агентства развития села, участники программы "Грузинский чай" получают 70 процентов софинансирования от государства на восстановление плантаций, но не более 2,5 тысячи лари ($801,709) за квадратный метр.

Софинансирование кооперативов составляет 90 процентов от стоимости, но не более 3 тысяч лари ($962,051) за квадратный метр. При этом площадь плантации, взятой в аренду у государства, должна быть не менее 5 гектаров и не более 300 гектаров.

Государство финансирует следующие работы: очистка плантации, вспахивание, установка дренажных систем, обработка земли между рядами, обеспечение удобрениями на первый год.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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