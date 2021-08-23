Торговое соглашение может улучшить экономические связи с Азербайджаном - Еврокомиссия

БАКУ /Trend/ - Соглашение о торговле между Европейским союзом и Азербайджаном может сыграть значительную роль в расширении экономических связей и в активизации усилий страны по диверсификации своей экономики и привлечению большего объема иностранных инвестиций в неэнергетические сферы, сказали Trend в Еврокомиссии.

Кроме того, продолжающиеся усилия Азербайджана по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) также будут способствовать достижению этих целей, отметили в Еврокомиссии.

"Пандемия COVID-19 негативно повлияла на торговлю между ЕС и Азербайджаном. Двусторонняя торговля в 2020 году сократилась примерно на 36 процентов. Несмотря на это, особых изменений в структуре товарооборота не произошло, и Азербайджан в большей степени экспортирует нефть и газ в ЕС. Мы считаем, что необходимо сосредоточиться на восстановлении товарооборота, чему будет способствовать поддержание открытой и прозрачной торговой политики. Это также важный элемент, лежащий в основе продолжающихся переговоров по заключению нового соглашения между ЕС и Азербайджаном. Переговоры по новому соглашению стартовали в 2017 году. После подписания новый документ заменит существующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1999 года. Считаем, что торговые отношения между ЕС и Азербайджаном после пандемии будут укрепляться за счет нового соглашения, которое мы надеемся подписать в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Хотя сейчас сложно сказать, какие товары и услуги будут охвачены новым соглашением, этот документ обеспечит создание правильной основы для расширения торговли товарами и услугами", - сказали в организации.

Как отметили в Еврокомиссии, новое соглашение, как ожидается, будет содержать обязательные правила, в значительной степени основанные на международно признанных правилах ВТО в таких областях, как торговля товарами, технические барьеры в торговле, торговля услугами, движение капитала, конкуренция, энергетика, сырье, государственные предприятия, государственные закупки, права интеллектуальной собственности, санитарные и фитосанитарные меры, таможенное сотрудничество и устойчивое развитие.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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