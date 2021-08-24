Частные инвестиции в аграрные парки Азербайджана превышают 1 млрд манатов - минэкономики

БАКУ /Trend/ - Частные инвестиции в аграрные парки Азербайджана на сегодня составляют 1,2 миллиарда манатов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики, Фондом развития предпринимательства Азербайджана на создание 23 аграрных парков выдано льготных кредитов на сумму 173 миллиона манатов, а 27 агропаркам выданы инвестиционные поощрительные документы на сумму до одного миллиарда манатов.

Наряду с этим, 25 аграрным паркам, получившим документ о поощрении инвестиций, выдано много подтверждающих документов на импорт техники, технологического оборудования и установок, и по этим документам агропарки получили льготы на сумму 32,8 миллиона манатов.

В сообщении ведомства отмечается, что для повышения урожайности в аграрных парках широко используются современные оросительные системы. В 43 действующих агропарках из 80 тысяч гектаров орошаемых земель примерно 40 тысяч гектаров орошаются с помощью поворотной системы орошения, семь тысяч гектаров - капельной системы, две тысячи гектаров - спринклерной системы орошения, а 31 тысяча - традиционными методами.

"Агропарки также играют важную роль в повышении уровня занятости. В настоящее время в агропарках работают в общей сложности около 4 750 человек, а более 4 800 - обеспечены сезонной работой. В будущем планируется создать дополнительно еще 4 500 рабочих мест" - говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что в Азербайджане продолжаются работы по созданию агропарков и в 32 районах страны на 240 тысячах гектаров создаются 51 агропарк и крупное фермерское хозяйство. Из них 35 специализируются на растениеводстве, 14 - на растениеводстве и животноводстве, один - на животноводстве и еще один - на сортировке, упаковке, переработке и логистике. Деятельность 43 агропарков уже стартовала, а в других ведутся проектные работы.

Отметим, что в течение прошлого года в агропарках страны были произведены 124,3 тысячи тонн пшеницы, 64,6 тысячи тонн ячменя, 121,6 тысячи тонн кукурузы, 90,4 тысячи тонн сахарной свеклы, 45,5 тысячи тонн кукурузы на силос, 18,5 тысячи тонн хлопка-сырца, 5,9 тысячи тонн сои, 32,3 тысячи тонн клевера, 27,4 тысячи тонн молока и 3,3 тысячи тонн мяса.

В течение 2017-2020 годов в аграрных парках были заложены фруктовые сады общей площадью более 7,5 тысячи гектаров, с которых только в прошлом году были собраны 12 тысяч тонн яблок, 393,5 тонны оливок, 183 тонны миндаля, 200,7 тонны граната и 165,7 тонны винограда.

(Автор: Зейни Джафаров)

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