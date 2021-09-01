Предприятие резидента Сумгайытского химпромпарка будет введено в эксплуатацию к концу года

БАКУ /Trend/ - На предприятии «Производство упаковочной продукции» резидента Сумгайытского химического промышленного парка ЗАО Universal Packing Industry завершены строительные работы и осуществляется установка оборудования. Ввести объект в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Согласно заявлению ведомства, на заводе инвестиционной стоимостью 2,5 миллиона долларов США на начальном этапе будет обеспечено постоянной работой 50 человек. На следующем этапе планируется довести число сотрудников до 80 человек.

Отмечается, что предприятие «Производство упаковочной продукции» будет выпускать гофрированный картон, конверты и файлы на двух производственных линиях с использованием передовых технологий зарубежных стран. Компания также впервые в Азербайджане будет производить тонковолновый картон.

«Продукция завода будет не только удовлетворять внутренний спрос, но и экспортироваться в зарубежные страны под брендом Made in Azerbaijan», – добавили в минэкономики.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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