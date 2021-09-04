В Батуми сократилось число сделок по купле-продаже недвижимости

БАКУ /Trend/ - В июле 2021 года на ранке недвижимости грузинского Батуми было зафиксировано 1 154 сделки по купле - продаже, что на 11 процентов меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на риелторскую компанию "Коллиерс".

Сам рынок недвижимости Батуми в стоимостном выражении сократился на 18 процентов - до 47 миллионов долларов.

На первичном рынке в июле было зафиксировано 1 023 сделки по купле - продаже недвижимости, что на 12 процентов меньше показателя аналогичного периода 2019 года. На вторичном рынке недвижимости Батуми число сделок выросло на пять процентов.

В первой половине 2021 года на рынке недвижимости Батуми было зафиксировано 5 139 сделок по купле - продаже, что на 64 процента больше, чем в 2020 году, и на 17 процентов превышает показатель аналогичного периода 2019 года.

В отчетный период рынок жилья Батуми в стоимостном выражении вырос на 75 процентов по сравнению с первым полугодием 2020 года - до 218 миллионов долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @Mila6197935