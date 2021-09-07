В Казахстане будут продолжены программы развития предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Для развития предпринимательства в Казахстане будет продолжена реализация программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса» в 2022 году.

Об этом, как передает во вторник Trend, на заседании правительства сказал министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.

Как далее доложил министр, в целях повышения эффективности государственных финансов будет разработана Концепция управления государственными финансами. Концепция будет охватывать вопросы управления бюджетной политикой, государственным долгом, а также формирования и использования средств Национального фонда.

Кроме того, будет определен основной госорган для единого контроля над ценами по цепочке «от производителя до потребителя». Планируется разработать закон «О личных подсобных хозяйствах» и закрепить на долгосрочной основе механизмы субсидирования в сельском хозяйстве.

В сфере цифровизации планируется подготовить не менее 100 тыс. высококлассных IT-специалистов, увеличить экспорт услуг и товаров цифровой отрасли до $500 млн к 2025 г.

«В целях оказания комплексной сервисной поддержки инвесторам планируется создание Национальной геологической службы. Будет разработан законопроект о возврате в экономический оборот замороженных залоговых активов», — проинформировал Иргалиев.

Также планируется выработка решения по обеспечению доступности цен сырьевых товаров для отечественной промышленности и достаточности их объемов.