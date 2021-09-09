Yelo Bank наградили Сертификатом «Фонда Возрождения Карабаха»

8 сентября 2021 года состоялась встреча с членами Фонда возрождения Карабаха и Президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

На встрече были обсуждены продолжающиеся в Карабахе восстановительные работы, а также была организована сессия вопросов и ответов.

В рамках мероприятия был показан документальный фильм «Урбицид в Карабахе», в котором отражены разрушенные здания и исторические памятники на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

В ходе обсуждений особо подчеркивалась важность расширения сотрудничества с существующими донорами, развития партнерства между государственным и –частными секторами,а также вовлечения в процесс наряду с различными слоями общества финансовой и банковской сферы, и новых потенциальных доноров.



Присутствовавший на встрече заместитель председателя правления Yelo Bank Яшар Каримов получил от имени Банка «Сертификат о пожертвовании в Фонд возрождения Карабаха».

Отметим, что Yelo Bank в целях поддержки перечислил в фонд 100 тыс. манатов.

Кроме того, на сайте Банка создан специальный раздел поддержки фонду. Если и выхотите увидеть наш Карабах еще красивее, чем раньше, вы можете сделать пожертвование.

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