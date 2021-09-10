Азербайджан инвестировал в экономики стран Тюркского совета свыше 18 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан инвестировал в экономики стран Тюркского совета свыше 18 миллиардов долларов за все время существования организации. Как сообщает в пятницу Trend, об этом на десятом заседании министров экономики Тюркского совета сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, страны Тюркского совета за это время инвестировали в Азербайджан свыше 13 миллиардов долларов.

Джаббаров напомнил, что в ходе визита в Азербайджан 2 ноября 2020 года генсек Тюркского совета и представители деловых кругов стран-участниц выразили готовность участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

«Мы никогда не забудем эту поддержку. Одним из главных приоритетов нашей страны является возвращение на родину вынужденных переселенцев», – сказал он.

Отметим, что в Баку в пятницу начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)