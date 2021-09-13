Увеличилась выручка от экспорта грузинского меда

Бизнес 13 сентября 2021 16:57 (UTC+04:00)
Увеличилась выручка от экспорта грузинского меда
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Узбекнефтегаз планирует реализовать малые газохимические проекты с немецкой ThyssenKrupp
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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