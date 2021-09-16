В Грузии назван объем импортированных томатов
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В Туркменистане разрабатывается законодательная платформа для создания единой базы цифровой экономики
Магистерская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО)
Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в использовании водных ресурсов реки Амударья
По случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации организовано шествие к мемориалу в честь турецких шехидов в Аджыдере (ФОТО/ВИДЕО)