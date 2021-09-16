Всемирный банк прекратит публикации рейтинга Doing Business

Всемирный банк больше не будет выпускать ежегодный доклад Doing Business об условиях ведения бизнеса в разных странах из-за обнаруженных ошибок в расчетах для докладов за 2018 и 2020 годы. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Изучив всю имеющуюся на сегодняшней день информацию относительно Doing Business, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил сегодня от лица своего совета директоров, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить (подготовку и публикацию — Прим.ред.) доклада Doing Business. В последствии мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата», — говорится в сообщении.