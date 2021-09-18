Грузия сократила импорт фасоли
БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев 2021 года в Грузии на 22,5 процента снизился импорт фасоли – с 4 тысяч тонн до 3,1 тысячи тонн, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление страны (Geostat).
Согласно данным, стоимость импортированной фасоли в январе-июле 2021 года составила 1,8 миллиона долларов (в том же периоде прошлого года – 2,2 миллиона долларов).
Как сообщили в Геостат, Грузия закупает фасоль в основном из Узбекистана (1,8 тысячи тонн / 1,1 миллиона долларов) и Канады (600 тонн / 469,9 тысячи долларов).
В январе – июле 2021 года внешнеторговый оборот Грузии достиг 7,48 миллиарда долларов, что на 21,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Экспорт Грузии составил 2,27 миллиарда долларов (рост на 27,8 процента), а импорт – 5,2 миллиарда долларов (рост на 19,3 процента).
Сальдо торгового баланса в указанный период оставалось отрицательным – на уровне 2,93 миллиарда долларов.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)
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