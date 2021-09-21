Европейский фонд рассматривает возможность финансирования двух проектов в сфере «зеленой» энергетики в Грузии

БАКУ /Trend/ - Создавая благоприятную среду для "зеленых" инвестиций, Грузия продемонстрировала твердую приверженность переходу на чистую энергию.

Об этом сообщили Trend в Зеленом фонде для роста (GGF).

"В настоящее время у GGF есть 7 партнерских организаций в Грузии с непогашенной суммой инвестиций в среднем 8,1 миллиона евро на каждую партнерскую организацию. С момента создания фонд предоставил суб-займы на сумму более 100 миллионов евро для "зеленых" инвестиций в стране, что в результате привело к сокращению более 50 000 тонн выбросов углерода в год", – сказали в GGF.

В частности, с момента своего присоединения в 2017 году страна добилась быстрого прогресса в выполнении своих обязательств в рамках Энергетического сообщества, сообщили в фонде.

Было отмечено, что многие из этих политических и регуляторных усилий напрямую отвечают за стимулирование "зеленых" инвестиций, и эта тенденция продолжается, поскольку Грузия продолжает вводить в действие это законодательство.

"Значительная часть финансирования, которое мы предоставим в Грузии в ближайшем будущем, придется на солнечную энергетику. В настоящее время мы завершаем рассмотрение двух проектов: один для поддержки производства солнечных панелей на местном рынке, а другой – для установки солнечных панелей на крыше нового здания. В дополнение к этому, GGF имеет более широкий подход к "зеленому" финансированию, который также включает в себя энергоэффективность и эффективность использования ресурсов в домохозяйствах и предприятиях", – сказали в фонде.

Зеленый фонд для роста являетсячастью инициативы EU4Energy иинвестирует в меры, направленныена сокращение использованияэнергии и выбросов CO2, а также наповышение эффективностииспользования ресурсов на 19 рынках, в том числе в регионе Восточного партнерства. GGF былинициирован в качествегосударственно-частного партнерствав декабре 2009 года Германскимбанком развития KfW и Европейскиминвестиционным банком прифинансовой поддержке ЕвропейскойКомиссии, Федеральногоминистерства экономическогосотрудничества и развития Германии, Европейского Банка Реконструкции иРазвития, и Австрийского банкаразвития OeEB.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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