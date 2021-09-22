АБР прогнозирует рост ВВП Узбекистана
Лента новостей
Армения пытается блокировать прогресс, используя тактику создания препятствий и затягивания переговоров – глава МИД Азербайджана
Турецкие военнослужащие, которые будут участвовать в учениях «Нерушимое братство-2021», прибыли в Азербайджан (ФОТО)
Когда 10 волшебных пальцев творят на 88 клавишах… Бакинский вечер классицизма и романтизма (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Туркменистана предложил создать зону сотрудничества «Центральная Азия - Каспийский регион»
Увеличивается количество учебных заведений, подключенных к Азербайджанской Образовательной Сети высокоскоростными оптоволоконными каналами связи
В парламенте Азербайджана озвучены предложения о восстановлении исторических топонимов на освобожденных территориях
Рабочая группа по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана провела очередное заседание
Султан царства сердец, или Любовь к рабыне! В Дагестане состоялась премьера спектакля на азербайджанском языке (ФОТО)
Лица, приобретшие поддельные COVID-паспорта, могут быть привлечены к уголовной ответственности – МВД Азербайджана
Газификация освобожденных территорий Азербайджана будет вестись в соответствии с концепцией о зоне "зеленой энергии" - газовый оператор
В Азербайджане планируется расширить участие иностранных компаний в сфере ВИЭ путем проведения аукционов - министр
Инженерно-фортификационные подразделения ВС Азербайджана расчистили от мин более 11 900 га освобожденных территорий