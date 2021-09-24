Обнародован прогресс по строительству шинного завода «Татнефти» в Казахстане

БАКУ /Trend/ - На шинном заводе «Татнефти» в Казахстане началось возведение главного корпуса, передает Trend со ссылкой на компанию.

Параллельно со строительством корпуса продолжается обустройство фундамента и забивка свай – это позволяет обеспечить высокие темпы строительства и соблюдение графиков работ.

Напомним, что новый завод по производству шин KamaTyresKZ – это совместный проект «Татнефти» и Группы компаний «Аллюр». На предприятии в городе Сарань Карагандинской области планируется выпускать 3 млн легковых и легкогрузовых шин и 500 тыс. грузовых шин в год. Автомобильные шины будут направляться на первичную комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Реализацией проекта «под ключ» занимается Управление по реализации проектов строительства «Татнефти». Накопленный специалистами УРПС опыт реализации масштабных промышленных проектов позволяет создавать «с нуля» самые сложные производства – от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию с поставкой оборудования.

Запуск завода запланирован на конец 2022 года, на нем будет создано свыше тысячи рабочих мест.