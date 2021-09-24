В Узбекистане увеличился объем оказанных услуг

БАКУ/Trend/- Номинальный объем рыночных услуг оказанных в Узбекистане с января по август 2021 года увеличился на 3,8 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

В целом, за январь-август текущего года в Узбекистане было оказано рыночных услуг на сумму 16,4 миллиона долларов.

К тому же, в Узбекистане в сфере связи и информатизации было оказано услуг на 975,953 тысяч долларов за 8 месяцев 2021 года.

Финансовых услуг было оказано на 3,5 миллиона долларов; транспортных услуг на 3,9 миллиона долларов; автотранспортных услуг на 2 миллиона долларов; услуг по проживанию и питанию на 439,740 тысяч долларов; торговых услуг на 4,1 миллиона долларов; услуг связанные с недвижимостью на 475,255 тысяч долларов; услуг в сфере образования на 644,796 тысяч долларов.

Помимо этого услуг в сфере здравоохранения было оказано на 286,601тысяч долларов; услуг по аренде на 330,969 тысяч долларов; услуг по ремонту компьютеров и товаров для дома на 274,180 тысяч долларов.