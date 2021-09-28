Грузия импортировала репчатый лук более чем на $5 млн

БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - июле 2021 года импортировала 17,4 тысячи тонн репчатого лука на сумму 5,3 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Большая часть импорта в указанный период пришлась на Турцию - 14,5 тысячи тонн репчатого лука на 4,4 миллиона долларов.

Грузия сократила импорт репчатого лука на 14,7 процента по сравнению с январем - июлем 2020 (20,4 тысячи тонн на 6,7 миллиона долларов).

В январе – июле 2021 года внешнеторговый оборот Грузии достиг 7,48 миллиарда долларов, что на 21,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.