ВБ повысил прогноз по темпам роста ВВП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) в своем обновленном отчете по Европе и Центральной Азии повысил прогноз по темпам роста ВВП Азербайджана на 2,2 процента по сравнению с данными июньского отчета, сообщает в среду Trend со ссылкой на банк.

Так, ВБ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2021 году на уровне пяти процентов по сравнению со снижением этого показателя на 4,3 процента в 2020-м.

В 2022 и 2023 годах темпы роста ВВП прогнозируются на уровне 3,1 и 2,7 процента соответственно. Таким образом ВБ снизил прогноз по темпам роста ВВП Азербайджана на 0,8 и 0,7 процента.

«После спада в прошлом году экономика Азербайджана резко выросла в 2021-м с восстановлением нефтегазового сектора в сочетании с ростом добычи углеводородов и цен на них. Хотя развитие событий, связанных с пандемией COVID-19, остается неопределенным, ожидается, что устойчивый прогресс в области вакцинации и значительные финансовые буферы помогут экономике Азербайджана достичь допандемийного уровня к концу 2021 года. Прогнозируется, что темпы роста ВВП достигнут пяти процентов в нынешнем году в результате активного восстановления как в энергетическом, так и в неэнергетическом секторе. Пандемия останется под контролем, а темпы вакцинации сохранятся на нынешнем уровне», - говорится в отчете банка.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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