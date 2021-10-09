Грузия сократила импорт медицинских товаров из Турции
БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - августе 2021 года импортировала из Турции 302,7 тонны медицинских товаров на общую сумму 30,2 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.
Грузия за год сократила импорт медицинских товаров из Турции на 50,5 тонны.
В аналогичном периоде прошлого года Грузия импортировала из Турции 353,2 тонны медицинских товаров на общую сумму 29,9 миллиона долларов.
В отчетный период грузинский импорт из Турции составил 1,07 миллиарда долларов, а экспорт - 211,4 миллиона долларов.
Товарооборот между Грузией и Турцией в январе - августе 2021 года превысил 1,28 миллиарда долларов, что составляет 14,8 процента от суммарного грузинского внешнеторгового оборота.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Дипломаты и иностранные журналисты посетили исторические и религиозные памятники в городе Шуша (ФОТО)
Управление образования Баку о причине перевода учащихся одной из школ в другие учебные заведения (ФОТО)
Информация в СМИ Армении о ранении армянского военнослужащего не соответствует действительности - минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительными работами, проводимыми на дорогах Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, Туг-Гадрут и Физули-Гадрут в поселке Гадрут
Приобретайте iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Mini от Azercell и получите 50 ГБ Интернета бесплатно в течение трех месяцев!
В России впервые снимут сериал о жизни азербайджанцев в Москве. В Баку объявлен кастинг на роль главной героини
Противнику был преподан урок, который он запомнит надолго: рассказывают участники Гадрутской операции (ФОТО/ВИДЕО)
Японская корпорация планирует увеличить инвестиции в свое производство в Азербайджане почти вчетверо (Эксклюзив)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Sky News" от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева в передаче «The Connect World» телеканала CNN International от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)