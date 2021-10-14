Канада вложила $15,4 млн в убыточную кенийскую компанию

$15,4 млн вложило канадское правительство в акции кенийской компании сотовой связи, которая понесла убытки на сумму в более $25 млн в 2020 году, передает Trend со ссылкой на Rossaprimavera.ru.

Издание отмечает, что канадские налогоплательщики не получили копейки дивидендов, хотя фирма выплатила генеральному директору Джесси Муру из Торонто зарплату в размере $397 тыс. с опционами на акции стоимостью $633 тыс.

«Группа обсуждает возможность привлечения дополнительного капитала с новыми и существующими акционерами, которые будут поддерживать деятельность в обозримом будущем, — написали директора M-Kopa Holdings Ltd. в своем годовом отчете. — Директора оценили способность группы продолжать свою деятельность в качестве непрерывной деятельности, которая включает в себя текущую неопределенность, созданную COVID-19.

M-Kopa — это компания прямых продаж из Найроби, распространяющая мобильные телефоны и приборы на солнечной энергии в рассрочку среди африканских сельских жителей. Четыре года назад федеральное агентство FinDev Canada использовало государственные средства для покупки акций компании на сумму $15,4 млн в рамках целей по развитию Африки.

В FinDev утверждали, что компания станет прибыльной. «Выручка M-Kopa почти удвоилась с 2018 года и достигла точки безубыточности в 2020 году», — заявляла представитель FinDev Шелли Маклин.

Вместо этого компания увеличила убытки в годовом исчислении вдвое с $8 549 878 году в 2019 году до $19 307 559 в 2020 году. Пандемия «несомненно, в какой-то степени повлияла на образ жизни клиентов группы», объясняется это в годовом отчете компании.

Канадский кабинет министров не объяснил, чем правительство руководствовалось при приобретении акций кенийской фирмы. В канадской палате общин был представлен запрос к министерству от 22 апреля. В своем ответе кабинет министров заявил, что намерен продать акции M-Kopa после оценки шансов на возврат инвестиций за потраченные доллары налогоплательщиков, прибыль от которых, по мнению правительства Канады, «трудно предсказать».

Кабинет министров Канады создал агентство FinDev в 2017 году с пятилетним финансированием в размере 300 миллионов долларов «для поддержки инвестиций частного сектора в развивающихся странах». Инвестиции в M-Kopa Solar из Найроби в размере 12,8 млн с целью «создания рабочих мест хорошего качества в Восточной Африке» стали первой сделкой, осуществленной новым ведомством.

При этом агентство по журналистским расследованиям Blacklocks утверждает, что компания быстро 150 сотрудников, а FinDev после этого закрыло доступ к информационным записям о сделке в течение года и подвергла цензуре тысячи страниц документов.

Инициатором проекта выступил ныне ушедший генеральный директор Пол Ламонтань. Он подал в отставку 2 сентября после того, как в СМИ появилась информация, что в отношении его проводится «независимая оценка» его частных деловых отношений с другой южноафриканской фирмой в рамках расследования торговли акциями. Ламонтань, бывший исполнительный директор CIBC и «социальный предприниматель», был назначен генеральным директором FinDev в 2018 году.

Во внутренних отчетах Ламонтань писал, что работал над кенийской субсидией, когда у FinDev едва хватало сотрудников, чтобы ее должным образом оценить. В то время в агентстве работало девять сотрудников, в том числе один юрист, «специалист по социальным сетям и маркетингу» и «консультант по гендерным вопросам».