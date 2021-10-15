Госагентство по занятости Азербайджана запускает проект в поддержку предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по занятости Азербайджана даст старт проекту по финансовой и материально-технической поддержке предпринимателей.

Как сообщает Trend, об этом сказала в пятницу глава департамента по социальному партнерству Государственного агентства по занятости Фатима Алекперова в ходе конференции на тему «Роль женщин в сельском хозяйстве Азербайджана».

По ее словам, обращения предпринимателей в рамках этого проекта будут приниматься со следующей недели.

«В рамках проекта совместно с FAO будут проводиться тренинги, а также Агентство даст старт приему обращений предпринимателей агросектора для получения нашей поддержки. Те предприниматели, которые хотели бы увеличить штат сотрудников, предприняв соответствующее обращение, смогут получить поддержку нашего агентства по обеспечению с нашей стороны 50 процентов заработной платы работников», - сказала Алекперова.

Отметим, что конференция организована Агентством США по международному развитию (USAID) в Азербайджане в партнерстве с Агентством по аграрному кредитованию и развитию и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

(Автор: Садраддин Агджаев)