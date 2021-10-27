Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Турции заинтересовано в реализации проектов в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Турции (KOSGEB) заинтересовано в реализации проектов в Карабахе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду президент агентства по развитию малых и средних предприятий Турции Хасан Басри Курт в ходе Саммита по инвестициям и культуре Азербайджана, организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ICYF) при поддержке министерств экономики и культуры.

По его словам, турецкие предприниматели готовы инвестировать в восстановление Карабаха.

"Турция за последнее время значительно увеличила свои внешние инвестиции, это является положительной динамикой", - сказал Хасан Басри Курт.

Он отметил, что KOSGEB обменивается опытом с азербайджанскими партнерами по развитию предпринимательства: "Мы намерены совместными усилиями расширить цифровизацию в деятельности МСБ, а также применить самые передовые финансовые технологии. Эти решения способствуют оптимизации бизнеса".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)