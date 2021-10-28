В Азербайджане значительно выросли инвестиции в рынок капитала
БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года в Азербайджане значительно выросли инвестиции в рынок капитала.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на мероприятии, посвященном размещению облигаций сети супермаркетов Bravo на Бакинской фондовой бирже, сказал заместитель директора департамента надзора за рынками капитала Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Исмаилов.
По его словам, выросло не только число акционеров, но и эмитентов на рынке.
«ЦБА как регулятор придает большое значение корпоративным ценным бумагам, и в соответствии со стратегическим планом мы готовим правовую основу для рынка, чтобы реализовать поставленные стратегические цели», - добавил Исмаилов.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev
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