Ограниченный доступ к финансам остается серьезной проблемой для малого бизнеса в Грузии – IFC

Бизнес 31 октября 2021 22:00 (UTC+04:00)
Ограниченный доступ к финансам остается серьезной проблемой для малого бизнеса в Грузии – IFC

БАКУ /Trend/ - В Грузии ограниченный доступ к финансам остается серьезной проблемой для малого бизнеса, и это сдерживает потенциал роста экономики, сказала Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

"Одним из стратегических приоритетов IFC является поддержка частного сектора путем укрепления финансовой сферы, особенно банков, что позволяет им предоставлять кредиты малым и средним предприятиям (МСП), и это в результате помогает создавать рабочие места и обеспечивает экономический рост", – отметила она.

По ее словам, в условиях серьезного воздействия пандемии коронавируса на малый бизнес в 2020 году IFC стала партнером Isbank Georgia, который является 100 процентной дочерней компанией Isbank – крупнейшей частной банковской группы в Турции и давнего клиента IFC.

"Кредит IFC в размере 10 миллионов долларов США поддерживает усилия банка по расширению финансирования местных малых и средних предприятий. Другое соглашение с IFC позволяет Isbank Georgia хеджировать финансирование в долларах США, чтобы лучше управлять валютным и процентным рисками", – добавила Ивана Фернандес Дуарте.

Она отметила, что для поддержки операций по торговому финансированию в июле 2020 года IFC увеличила лимит торгового финансирования для Basis Bank с 2 до 5 миллионов долларов.

"Кроме того, в связи с тем, что пандемия непропорционально затронула микро-, малые и средние предприятия (ММСП) и МСП, возглавляемые женщинами, IFC при поддержке Фонда возможностей женщин-предпринимателей предоставила ссуды в местной валюте на сумму 200 миллионов грузинских лари (64,5 миллиона долларов США). Финансирование направлено на оказание помощи ММСП, особенно женщинам-предпринимателям, и поддержку их восстановления", – сказал Дуарте.

Отметим, что Грузия стала членом и акционером IFC в 1995 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Mila61979356

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