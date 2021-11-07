Чистая прибыль Turkish Airlines с начала года превысила $730 млн

БАКУ /Trend/ - Чистая прибыль авиакомпании Turkish Airlines за первые девять месяцев текущего года составила 735 миллионов долларов.

Об этом сказал председатель Совета директоров авиаперевозчика Илкер Айджи, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на турецкие СМИ.

«Мы отчитались о прибыли, в то время как другие авиакомпании, такие как Lufthansa, Air France-KLM и United Airlines, фиксировали значительные убытки. Мы оправились от последствий пандемии быстрее, чем другие авиакомпании», - сказал Айджи.

Согласно информации, выручка перевозчика в январе-сентябре составила 2,37 миллиарда долларов, в том числе от грузовых операций - 969 миллионов долларов. Общая выручка составила 3,4 миллиарда долларов.