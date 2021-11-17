Азербайджан и Россия работают над подготовкой концепции проектов «умных» городов и сел - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия работают над подготовкой концепции проектов «умных» городов и сел.

Об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов в ходе деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – «Умный город» в Баку, сообщает в среду Trend.

По словам замминистра, активно развивается сотрудничество с Россией в области ИКТ.

«Считаю очень важным дальнейшее развитие этого сектора. Вклад в цифровизацию очень важен и города не должны отставать от этого. Мы ведем работу по разработке концепции проектов "умных" городов и сел. Мы также планируем встретиться с российскими компаниями в этом направлении», - сказал Хумматов.

Он добавил, что успешно осуществляется ряд проектов и в транспортном секторе.

"Мы принимаем меры для полной модернизации железнодорожных путей. Также мы сдали в эксплуатацию ряд дорог, связывающих нашу страну с международным транспортным коридором Север-Юг», - сказал Хумматов.

Он добавил, что, кроме того, ведутся работы по расширению нормативно-правовой базы между двумя странами в таможенном секторе.

(Автор: Садраддин Агджаев)