Турецкая лира рекордно подешевела к азербайджанскому манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс турецкой лиры к азербайджанскому манату понизился еще на четыре процента - до 0,1565 маната.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), это является новым историческим минимумом.

Турецкая лира за последний месяц подешевела к азербайджанскому манату более чем на 11 процентов.

Отметим, что нацвалюта Турции продолжает дешеветь с конца октября. 17 ноября курс турецкой лиры к доллару понизился на 3,7 процента. В настоящее время официальный курс турецкой лиры к доллару составляет 10,84TL/1USD. Аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление турецкой лиры.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)