Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает прием документов на конкурс

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 14 декабря в 18:00 завершится прием документов на конкурс, объявленный для финансирования научных проектов и проектов поддержки субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

"Субъекты МСБ могут представить в Агентство проекты до этой даты, а также соответствующие документы для конкурса на почту [email protected] или по адресу: AZ1069, г. Баку, просп. Ататюрка, 134. В конкурсе могут участвовать физические и юридические лица, относящиеся к объектам микро, малого и среднего предпринимательства. Каждый может представить на конкурс только один проект. Срок выполнения проектов должен быть не менее трех и не более 12 месяцев. Сумма финансирования каждого проекта 20 тысяч манатов максимум", - говорится в сообщении Агентства.

В информации также сообщается, что субъекты МСБ могут ознакомиться с необходимыми формами документов на сайте https://bit.ly/3C8XQEm , а информацию получить по тел. (012) 404 04 01 и "131".

Результаты конкурса будут размещены на сайте Агентства www.smb.gov.az после 10 февраля 2022 года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)