Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций готов поддержать сотрудничество с Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) всегда готов поддержать сотрудничество Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду исполняющий обязанности главы AZPROMO Юсиф Абдуллаев, выступая на церемонии открытия выставки Made in Uzbekistan в Баку.

«Нам необходимо создать новые неконкурентные механизмы экспорта наших товаров на рынки третьих стран. Азербайджан известен нефтью и газом, однако мы считаем чрезвычайно важным продвижение ненефтяного экспорта. В прошлом месяце мы приняли участие в переговорах министров экономик тюркоязычных стран, обсудили текущие вызовы и предстоящие шаги по развитию двустороннего сотрудничества», - сказал Абдуллаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)