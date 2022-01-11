В Туркменистане создают банк данных по авторским изобретениям

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане создают банк данных по всем авторским изобретениям для внедрения их в бизнес-инкубаторы с привлечением венчурного капитала, сообщает Trend со ссылкой на издание "Туркменистан: Золотой век".

Банк данных будет действовать в трансферном центре на базе Центра технологий Академии наук Туркменистана.

Трансферный центр занимается привлечением иностранных инвестиций в высокодоходные и остродефицитные производства, такие как производство рыбной муки, станкостроение, автомобилестроение, выпуск шерстяной пряжи и кетгута.

Внедрение инновационных проектов в стартапы, малый и средний бизнес является одним из основных направлений центра.

"Особый акцент в бизнес-инкубаторах для молодых предпринимателей делается на вопросах, связанных с текстильной промышленностью, улучшением качества пряжи. Также планируем разработку проектов для стартапов и бизнес-инкубаторов по производству высокобелкового корма для скота”, - говорится в сообщении центра.