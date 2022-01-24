Агентство Азербайджана по развитию МСБ в 2021 г. подписало 12 меморандумов

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана с целью изучения передового опыта в сфере оказания поддержки и услуг подписало 12 меморандумов.

Об этом сказал в понедельник председатель правления агентства Орхан Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщает Trend.

По его словам, эти работы проделаны в целях расширения связей и реализации совместных проектов.

"Также путем организации данных мероприятий мы привлекали в страну потенциальных зарубежных партнеров, организовывали встречи между инвесторами и местными предпринимателями, заинтересованными в сотрудничестве. Кроме того, с различными партнерскими структурами подписано 12 меморандумов, организованы деловые поездки в девять стран, проведено два международных мероприятия (Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит, 25-й Международный бизнес форум)", - сказал Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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