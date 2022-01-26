США нацелены на сотрудничество с Туркменистаном в сфере перехода к экологически чистой энергии

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) планирует сотрудничать с Туркменистаном в сфере анализа и подготовки рекомендаций по стратегии перехода к экологически чистой энергии на основе недавнего решения туркменского правительства о разработке пути к низкоуглеродному развитию в соответствии с Парижским соглашением, сообщили Trend в USAID.

"В рамках проекта USAID "Энергетика в Центральной Азии" у агентства есть необходимые ресурсы для сотрудничества с туркменским правительством в разработке стратегии низкоуглеродного развития Туркменистана. USAID ожидает ответа от правительства Туркменистана по вопросу приоритетов и ​​потенциальных сфер сотрудничества", - говорится в сообщении.

По данным агентства, нынешняя политика развития энергетического сектора Туркменистана направлена ​​на модернизацию и расширение электроэнергетической инфраструктуры.

"В результате выработка электроэнергии выросла в среднем на 3,3 процента в год. Этот рост полностью связан с новыми газовыми электростанциями", - сказали в USAID.

Кроме того, агентство планирует проанализировать существующую нормативно - правовую базу, определить возможности по сокращению выбросов парниковых газов и рекомендовать правительству Туркменистана дорожную карту по снижению выбросов углерода.