Туркменистан и США обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и США провели переговоры по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД.

Эти вопросы обсуждались в ходе встречи в МИД Туркменистана между главой ведомства Рашидом Мередовым и чрезвычайным и полномочным послом США в Ашхабаде Мэттью Стивеном Климоу.

Стороны затронули международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также обменялись мнениями по повестке дня предстоящих ежегодных двусторонних консультаций.

Также они подчеркнули важность экономического сотрудничества между двумя странами и необходимость проведения очередного заседания Туркмено-американского делового совета в 2022 году.