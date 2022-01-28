Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном незначительно сократился за год
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В Азербайджане Фонд развития предпринимательства поможет бизнесу в создании корпоративных механизмов управления
Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю избрания председателем партии «Nur Otan»
ОАО «Азерсу» закупило автомобили и спецтехнику для обслуживания населенных пунктов на освобожденных территориях (ФОТО)
В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН назвали пути усиления продбезопасности Азербайджана
Проведен вебинар на тему «Организация работы с пациентами с COVID-19: важные моменты, на которые следует обратить внимание среднему медицинскому персоналу» (ФОТО)
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Дальнейшая жизнеспособность партии Nur Otan зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания – Токаев
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Через какое-то время мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan - Токаев
Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести все подразделения воинских формирований от линии границы
Президент Ильхам Алиев наградил генерального секретаря Всемирной таможенной организации орденом «Достлуг»
На освобожденных территориях Азербайджана планомерно ведутся восстановительные и строительные работы
Цены на продовольствие в мире выросли до самого высокого уровня за последнее десятилетие - FAO (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев: После окончания конфликта между Арменией и Азербайджаном в регионе появились новые возможности для сотрудничества
Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана
В Фонде развития предпринимательства Азербайджана назвали планируемую сумму льготных кредитов на 2022 г.