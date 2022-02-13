USAID предложит Туркменистану инициативы в сфере торговли

БАКУ /Trend/ - Инициативы USAID (Агентство США по международному развитию) в Туркменистане в рамках недавно запущенной региональной программы по торговле в Центральной Азии находятся на стадии разработки, сообщили Trend в USAID.

Агентство вскоре обсудит эти инициативы с правительством Туркменистана.

В USAID отметили, что в октябре 2021 года была запущена программа по торговле в Центральной Азии, направленная на улучшение торговых связей в масштабах региона, ускорение экономического роста и расширение экономических возможностей в Центральной Азии.

"USAID добьется этого, помогая правительствам гармонизировать таможенные и пограничные процедуры, расширяя государственно-частный диалог по вопросам торговли и инвестиций, улучшая трансграничную связь между фирмами. USAID будет оказывать особую поддержку женщинам-предпринимателям и предприятиям в регионе, анализируя текущую торговую политику и практику и разрабатывая мероприятия в поддержку женщин в этой сфере", — говорится в сообщении агентства.

В Туркменистане USAID также намерено реализовать ряд бизнес-проектов.

Агентство планирует увеличить количество консультантов ISO путем обучения в областях Туркменистана внедрению системы менеджмента качества ISO 9001, системы экологического менеджмента ISO 14001, системы охраны труда и техники безопасности ISO 45001 и системы управления безопасностью пищевых продуктов ISO 22000.

Обучение консультантов и аудиторов ISO по внедрению и аудиту системы управления информационной безопасностью ISO 27001 и стандарта на продукты питания "халяль" (GSO 2055-1:2015) является еще одной целью USAID в Туркменистане.

Агентство также намерено софинансировать внедрение ERP-системы SAP Business One на предприятии-производителе пищевой упаковки "Халк Хазына" для оцифровки бизнес-процессов компании.