В СНГ формируют миссию для наблюдения за выборами в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Представители стран СНГ рассчитывают наблюдать за голосованием на президентских выборах в Туркменистане. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов, передает Trend со ссылкой на Central Asia News.

"Наблюдатели от СНГ рассчитывают принять участие в наблюдении за выборами президента в Туркменистане", - сказал Анфимов.

По его словам, этот вопрос планируется обсудить с туркменскими партнерами в ближайшее время.

Процесс формирования наблюдательной миссии уже начался, отметил Анфимов.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов, которые намечены на 12 марта.

С 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента.

Вице-премьер Сердар Бердымухамедов стал первым кандидатом на пост главы государства на предстоящих досрочных президентских выборах в Туркменистане.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)