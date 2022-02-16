В СНГ формируют миссию для наблюдения за выборами в Туркменистане
БАКУ /Trend/ - Представители стран СНГ рассчитывают наблюдать за голосованием на президентских выборах в Туркменистане. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов, передает Trend со ссылкой на Central Asia News.
"Наблюдатели от СНГ рассчитывают принять участие в наблюдении за выборами президента в Туркменистане", - сказал Анфимов.
По его словам, этот вопрос планируется обсудить с туркменскими партнерами в ближайшее время.
Процесс формирования наблюдательной миссии уже начался, отметил Анфимов.
Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов, которые намечены на 12 марта.
С 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента.
Вице-премьер Сердар Бердымухамедов стал первым кандидатом на пост главы государства на предстоящих досрочных президентских выборах в Туркменистане.
(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)