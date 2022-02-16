ЦИК Туркменистана зарегистрировал Сердара Бердымухамедова кандидатом на пост президента

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов зарегистрирован кандидатом на пост президента Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

На заседании Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане ему было вручено удостоверение кандидата в президенты.

Сердар Бердымухамедов стал первым кандидатом на пост главы государства на предстоящих досрочных президентских выборах в Туркменистане, которые пройдут 12 марта.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центризбиркому начать подготовку к проведению досрочных президентских выборов, которые намечены на 12 марта.

С 14 февраля в Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)