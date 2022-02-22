Завершены проекты по поддержке предпринимательства в сельских местностях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершена реализация финансируемых ЕС проектов «Поддержка правительства Азербайджана в создании более благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства и повышении его конкурентоспособности» и "Поддержка развития предпринимательства в сельских местностях Азербайджана", бенефициарами которых являются министерство экономики и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщили Trend во вторник в Агентстве, в рамках проектов были организованы тренинги, семинары и "круглые столы" для более чем 400 сотрудников организаций-бенефициаров для приумножения их потенциала и навыков, деловые визиты в Турцию, Испанию, Румынию и Грецию. Были подготовлены различные документы, рекомендации и учебные материалы, поддерживающие развитие предпринимательства и МСБ, проведен конкурс "От идеи до успешного бизнеса" с участием стартапов, функционирующих в регионах, создана система мониторинга и оценки эффективности центров развития МСБ и т.д.

22 февраля при поддержке министерства экономики, представительства ЕС в Азербайджане, Агентства по развитию МСБ состоялось мероприятие, посвященное итогам реализации указанных проектов. В нем приняли участие сотрудники соответствующих госструктур, представительства ЕС в Азербайджане и предприниматели.

Выступая на мероприятии, председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов рассказал об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС, поддержке Агентством малого и среднего предпринимательства, проектах развития сектора МСБ. Было отмечено, что эти проекты охватывают приоритетные направления экономической политики, и результаты, полученные в их рамках, положительно скажутся на деятельности Агентства и других учреждений-бенефициаров.

Посол ЕС в Азербайджане Петр Михалко рассказал о проектах, реализуемых между ЕС и Азербайджаном в различных сферах, в том числе в области поддержки предпринимательства, улучшения бизнес-среды. Было отмечено, что в настоящее время сотрудничество с МСБ охватывает сферы цифровизации и "зеленой экономики", и ЕС готов поделиться своим опытом в этих областях с Азербайджаном.

Глава компании "Ekvita" Ильгар Мехти и президент компании "European Profiles" Димитриос Баколас, выступившие от исполнительных консорциумов проектов, а также Джон Тонер и Альберто Гомес, выступившие с презентациями по проектам, проинформировали о работе, проведенной в рамках проектов.

Сакина Бабаева, председатель Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане - одного из партнеров указанных проектов, победителя стартап-конкурса "От идеи к успешному бизнесу", и представитель UNEC поделились мнениями о вкладе обсуждаемых проектов в развитие женского предпринимательства, поддержку молодежных стартап-проектов в регионах и повышение бизнес-знаний молодежи.

(Перевод: Нубар Кулузаде)